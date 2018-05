Review: Duurdere LG G4 met lederen achterkant

Vorig jaar liep LG voorop met zijn grote qhd-scherm (2560 x 1440 pixels), extreem dunne randen rond het scherm en een bijzondere lasergestuurde camera. Ook de relatief lage prijs van 549 euro was onderscheidend.

Die prijs is dit jaar echter flink omhoog gegaan en ligt nu op hetzelfde niveau als bij de concurrenten. Voor de G4 moet nu 649 euro betaald worden. De versie met de bijzondere lederen achterkant kost 699 euro.

Onze videoreview van de LG G4:

Behuizing

Beide modellen zijn heel licht gebogen. Het toestel is gek genoeg ook wat groter geworden terwijl het schermformaat gelijk blijft. De extreem dunne randen rond het display zijn iets dikker en de telefoon is ook een flink stuk dikker geworden.

De kunststof variant voelt bovendien niet zo solide en stevig aan als de glazen Galaxy S6 of metalen iPhone 6 en HTC One M9. Qua bouwkwaliteit legt LG het dus af. De achterkant heeft wel een mooi patroontje, maar dat voegt aan de stevigheid of grip niets toe.

Alle fysieke knoppen zitten bij LG zoals de afgelopen jaren gebruikelijk op de achterkant, net onder de cameralens. Al met al is de behuizing van de G4 weinig bijzonder en niet opvallend terwijl het bedrijf juist zo afgeeft op de “uniforme stukken metaal en glas” van andere fabrikanten.

De lederen versie die LG van zijn G4 uitbrengt, is wel opvallender. Bovendien zorgt het leer voor wat meer grip. Wel voelt de stiknaad wat oncomfortabel aan in de hand en heeft het leer snel last van beschadigingen en viezigheden. Ik ben erg benieuwd hoe deze telefoon er na een paar maanden uitziet.

Scherm

LG gebruikt in zijn 5,5 inch-scherm twee nieuwe beeldtechnologieën. Die moeten zorgen voor een feller scherm, betere kleuren en een hoger contrast. De helderheid is inderdaad dik in orde waardoor het scherm ook in zonlicht goed af te lezen is. Ook het contrast blijkt erg hoog waardoor zwart echt zwart is.

De kleuren zijn enigszins oververzadigd, maar blijken in de schermtest behoorlijk natuurgetrouw, afgezien van wit en grijstinten. Bovendien zijn de instellingen van het scherm naar wens aan te passen.

De qhd-resolutie die vorig jaar uniek was voor de G3, is dit jaar onder meer geadopteerd door Samsung in de Galaxy S6. Hoewel het scherpteverschil met full hd-schermen nauwelijks te zien is, was een stap terug voor LG gek geweest.

Camera’s

De grootste vooruitgang komt op papier aan op de camera’s. Vorig jaar introduceerde het bedrijf een lasergestuurde autofocus die voor snellere foto’s zorgde, vooral in het donker. Dit jaar is het diafragma verkleind en zit er een nieuwe en grotere sensor in met meer megapixels in het toestel.

De G4 heeft nu een diafragma van f/1.8 in plaats van f/2.4 in de G3. Ter vergelijking: De Galaxy S6 heeft een diafragma van f/1.9 en de iPhone 6 van f/2.2. Hoe kleiner het getal, hoe lichtgevoeliger de lens. De prestaties in het donker gaan mede daardoor omhoog.

De LG G4 maakt in donkere situaties dan ook mooie foto’s met accurate kleuren. De 16 megapixel-camera zorgt bij dag- en kunstlicht bovendien voor veel scherpte en details en ook hier zijn de kleuren dik in orde. Soms worden witte vlakken nog íets te warm weergegeven, maar over het algemeen was er nauwelijks verschil te ontdekken tussen foto’s genomen met de G4, Galaxy S6 en iPhone 6.

Ook de selfiecamera van maar liefst 8 megapixel staat zijn mannetje met logischerwijs veel details, maar ook accurate kleuren.

Prestaties en software

LG kiest niet voor de krachtigste Snapdragon 810-chip, maar gaat voor de wat minder snelle Snapdragon 808-processor. Of het aan de chip of de software ligt, is niet duidelijk maar tijdens onze test haperde de G4 af en toe zonder dat er zware taken werden uitgevoerd. Over het algemeen starten apps echter snel op en is ook het spelen van games geen probleem.

In de benchmarktests is wel te zien dat de G4 net een tikkeltje langzamer is dan de One M9 en G Flex 2 die beiden wel een Snapdragon 810 gebruiken. De prestaties zijn nog steeds ruim voldoende, maar iets minder indrukwekkend dan bij de krachtigste processor van Qualcomm. De G3 had vorig jaar overigens nog problemen met het aansturen van de hoge schermresolutie. Dat probleem is nu opgelost.

SPECIFICATIES Scherm 5,5 inch Resolutie 2560 x 1440 pixels Afmetingen 148,9 x 76,1 millimeter Dikte 9,8 millimeter Gewicht 155 gram Processor Snapdragon 808 Camera's 16 en 8 megapixel Opslagcapaciteit 32 GB Werkgeheugen 3 GB Accu 3.000 mAh

De softwarelaag van LG is licht gewijzigd om meer overeen te komen met het ontwerp van Android Lollipop waarop het toestel draait. Dat resulteert in simplistische en fijne onderdelen zoals het notificatiecentrum en de instellingen.

Andere onderdelen zoals app-icoontjes of het nieuwe Smart Bulletin zijn weer typisch LG met veel kleurtjes en druk vormgegeven onderdelen, maar het nieuwe systeem is een stapje in de goede richting.

Het nieuwe Smart Bulletin zit links van het thuisscherm en biedt een overzicht van het aantal gezette stappen, de agenda en het weer. Die informatie is deels ook al in widgets op het thuisscherm beschikbaar en voegt dus niet enorm veel toe.

Bovendien is het Smart Bulletin verder niet uit te breiden. Tips zijn niet te verwijderen, of je ze nu uitgevoerd hebt of niet. Bovendien is er een functie om standaard je wifi aan te zetten als je thuis komt, maar de mogelijkheid om wifi uit te zetten als je vertrekt ontbreekt.

Tot slot geeft Google met zijn dienst Google Now meer informatie die overigens vaker lijkt te kloppen. Zo wordt het weerbericht bij LG vaak plotseling en rigoureus aangepast.

Accuduur

De grote 3.000 mAh accu is bij LG nog steeds verwisselbaar vanwege de losse achterkant van de telefoon. Bij zowel Samsung, HTC als Apple is het toestel helemaal dicht gemaakt. Wie waarde hecht aan het verwisselen van de accu kan dus bij LG terecht.

De accu zelf gaat ondanks de hoge schemresolutie lang mee, maar presteert wisselvallig. In de praktijk kan je er bij redelijk zwaar gebruik zo’n anderhalve dag mee doen, maar op andere momenten haalde de telefoon dat om onverklaarbare reden bij lange na niet. Over het algemeen hoefde de G4 echter sowieso pas in de nacht aan de lader.

Conclusie

De LG G4 is van de buitenkant een vrij saai toestel met een bouwkwaliteit die niet kan tippen aan de concurrentie. Wel is de smartphone sneller dan vorig jaar en gaat hij langer mee. De camera en het scherm zijn uitstekend, maar dat was bij de G3 ook al zo.

De veranderingen zijn dus summier terwijl Samsung grote stappen heeft gezet en de iPhone 6 zorgt voor recordverkopen bij Apple. Bovendien verhoogt LG de prijs van zijn vlaggenschip met 100 of 150 euro en verliest het bedrijf daarmee zijn belangrijkste voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Mooi scherm

Mooi scherm Goede camera's

Goede camera's Prima accuduur Bouwkwaliteit

Bouwkwaliteit Softwarehaperingen

Softwarehaperingen Hogere prijs

BEOORDELING