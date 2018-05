Eerste indruk: Sony Xperia M4 Aqua met lage prijs en hoge specs

Met de M4 Aqua laat Sony zien dat het weerstand wil bieden aan vooral Chinese opkomende merken als Huawei en Honor. Zij concurreren met hoge specificaties tegen een lage prijs. Sony omschrijft de M4 als een ‘super midranger’ die dus tussen high-end en de middenklasse in moet gaan zitten, maar wel voor een middenklasse prijs.

Behuizing

De M4 is niet gemaakt van glas en aluminium zoals bij de high-end Xperia Z-serie. In plaats daarvan bestaat de behuizing uit kunststof. Dat is in deze prijsklasse echter helemaal geen schande en Sony heeft de smartphone alsnog goed afgewerkt.

De randen zijn mooi afgerond en de knopjes redelijk goed vormgegeven en weggewerkt in de behuizing. Qua uiterlijk doet het toestel niet onder voor een Xperia Z3, alleen als u hem vasthoudt zult u het verschil wel merken. Vreemd is wel dat de micro usb-poort niet op de onderkant van de telefoon zit, maar linksboven.

De telefoon beschikt verder over speakers die op de voorkant zitten en zorgen voor redelijk luid, maar matig geluid. De randen boven en onder het scherm zijn zoals we gewend zijn van Sony vrij fors, waardoor het toestel zelf ook vrij groot. Is wel is de M4 met 7,3 millimeter lekker dun.

Bijkomend voordeel is dat de Xperia M4 Aqua waterdicht is, uniek in deze prijsklasse. Bij de micro usb-poort is geen klepje meer nodig door speciale coating, maar er zijn nog wel klepjes voor de microsd-poort en het simkaartslot.

Scherm

Het grote 5 inch-scherm beschikt over een hd-resolutie van 1280 x 720 pixels (294 pixels per inch). Dat zorgt voor een scherp beeld. De pixeldichtheid kan nog niet tippen aan high-end toestellen, maar ligt slechts iets lager dan de 326 pixels per inch van de iPhone 6.

Ook lijkt de schermkwaliteit dik in orde te zijn. De kleuren zijn fel en misschien iets te oververzadigd, maar wel mooi. Bovendien lijkt de witweergave uitstekend en was er weinig op te merken op de helderheid.

Camera’s

De camera is bij Sony al jaren één van de focuspunten. De Xperia M4 heeft dan ook een 13 megapixel-sensor mee gekregen. Welke sensor Sony precies gebruikt, is onduidelijk maar de foto’s lijken op eerste gezicht scherp en hebben veel detail.

Door het felle licht op de beursstand van Sony waren veel foto’s overbelicht, dus het blijft nog even de vraag hoe de M4 in de echte wereld presteert.

De 5 megapixel-selfiecamera is voldoende, maar foto’s waren op de beursstand van Sony vrij vaak wazig. Bij een scherpe foto legt de sensor wel veel details vast en dat belooft veel goeds voor een praktijksituatie zonder het extreme licht op de beurs.

Prestaties

Al direct tijdens de eerste minuten vielen de prestaties van de M4 helaas negatief op. Het systeem hapert regelmatig, de camera-app is meerdere keren gecrasht en alles lijkt net te langzaam te gaan. Sony gebruikt een fysieke cameraknop waarmee de camera snel kan worden opgeroepen. Dat duurde bij tien pogingen echter tussen de 3 en 6 seconden en dat is echt te lang.

SPECIFICATIES Scherm 5 inch Resolutie 1280 x 720 pixels Afmetingen 145,5 x 72,6 x 7,3 millimeter Gewicht 136 gram Camera's 13 en 5 megapixel Processor Octacore Snapdragon 615 Werkgeheugen 2 GB Opslagcapaciteit 8 of 16 GB (en microsd) Accu 2400 mAh

Mogelijk draaide de Xperia M4 nog niet op de definitieve software, hoewel daar door Sony niets over is gezegd. We hopen dat Sony nog voor de introductie in de lente de prestatieproblemen weet op te lossen.

Onder de motorkap zit een nieuwe octacore Snapdragon Qualcomm 615-processor. Met acht kernen kunnen de taken efficiënt verdeeld worden en bij onder meer de HTC Desire 820 zorgde de chip voor prima prestaties.

Software

Sony introduceert bij de Xperia M4 ook een nieuwe versie van zijn eigen softwarelaag die over Android wordt heengezet. De telefoon draait op Android 5.0 en veel designelementen uit die basisversie zijn overgenomen. De instellingen, het notificatiecentrum en multitaskscherm zijn bijna volledig zoals Google het ontworpen heeft in Android zelf en dat is positief.

Ook in veel standaard apps voor bijvoorbeeld foto’s en video’s zijn designelementen uit Android 5.0 terug te vinden. Sony gebruikt alleen wel eigen icoontjes die af en toe niet helemaal goed passen bij het minimalistische uiterlijk van Android 5.0.

Over het algemeen is de software van Sony er echter weer een stapje op vooruit gegaan. Het uiterlijk komt wat verfijnder en minder druk over.

Voorlopige conclusie

Met de Xperia M4 Aqua laat Sony zien dat het voor weinig geld een indrukwekkend toestel kan neerzetten. De M4 heeft zo’n beetje dezelfde specificaties als de Galaxy S4 van Samsung en het toestel doet ook voor anderen in deze prijsklasse niet onder. Een full hd-scherm was nog wel een mooie toevoeging geweest en Sony moet de prestatieproblemen dringend gaan oplossen.