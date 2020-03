Reviews Review: Samsung Galaxy Z Flip is een prijzige blikvanger Slideshow Infographic Video Samsung brengt vrijdag in Nederland zijn tweede vouwtelefoon uit: de Samsung Galaxy Z Flip. De Flip brengt het gemak van de klassieke klaptelefoon naar de moderne smartphones. Het is een aanrader voor wie op zoek is naar een blikvanger en bereid is om daar goed geld voor te betalen.