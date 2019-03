Schiphol heeft de Kaagbaan maandagochtend weer in gebruik genomen. De start- en landingsbaan was de afgelopen week volledig buiten gebruik vanwege werkzaamheden. In eerste instantie werd gemeld dat de baan tot 11 maart dicht zou blijven.

Het onderhoud was echter op schema voltooid laat een woordvoerder van Schiphol weten. De extra week was uitgetrokken voor eventuele problemen die zich door het weer of logistieke problemen voor zouden kunnen doen. Maar dit gebeurde niet.

De Kaagbaan is de op een na drukste start- en landingsbaan van de luchthaven. Tijdens het onderhoud zijn het asfalt en de baanmarkering vernieuwd en is voor zover mogelijk de baanverlichting vervangen door ledverlichting.

Ook is bij de Kaagbaan gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van een extra taxibaan bij het viaduct over de A4.

KLM schrapt 72 vluchten vanwege harde wind

Het vliegverkeer werd in de genoemde periode verdeeld over de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan.

KLM had maandag 72 vluchten geschrapt vanwege de harde wind. Bij dit besluit werd ook rekening gehouden met de afsluiting van de Kaagbaan. De luchtvaartmaatschappij kon maandagochtend nog niet zeggen of de geschrapte vluchten toch doorgaan nu de Kaagbaan weer geopend is.