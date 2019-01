Een meerderheid van de Nederlandse vakantiegangers maakt zich vooraf niet druk over mogelijke natuurrampen tijdens de vakantie, zou blijken uit onderzoek van het Rode Kruis. Het risico van natuurgeweld is voor hen niet van invloed op de keuze van de vakantiebestemming.

De meeste Nederlanders geven aan dat zij niet weten wat ze moeten doen wanneer ze tijdens een vakantie te maken krijgen met een aardbeving (60 procent), overstroming (56 procent), een orkaan of tyfoon (63 procent) of een aardverschuiving (bijna 80 procent). Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen idee wat te doen bij een natuurbrand.

Vorige week werden nog Nederlandse toeristen in Thailand geëvacueerd vanwege een tropische storm. Afgelopen jaren waren er aardbevingen in toeristische gebieden in Italië en Griekenland en op de Indonesische eilanden Bali en Lombok.

Op de Caraïben kregen toeristen te maken met orkaan Irma. Bosbranden teisterden onder meer Griekenland, Portugal en Californië. Ook het populaire Frankrijk heeft te maken met natuurgeweld door overstromingen.

Men houdt wel rekening met risico op infecties

Bijna vier op de vijf Nederlanders zegt bij een reis buiten Europa wel rekening te houden met het risico op infectieziekten.

Bijna 60 procent geeft daarnaast aan geen idee te hebben met welke instantie hij of zij contact zou moeten opnemen in een noodsituatie door een natuurramp op vakantie. Het Rode Kruis zegt het belangrijk te vinden dat iedereen weet wat hij of zij moet doen in een noodsituatie.