Het attractiepark Avonturenpark Hellendoorn in Overijssel gaat een tijdelijke attractie aanpassen, omdat de directeur van het park dreigmails heeft ontvangen van christenen. Zij zagen de halloweenattractie als "een open uitnodiging aan de duivel".

Het gaat om de Devil's Church, een "satanistische tempel met gruwelijke rituelen". Deze attractie is voor het derde jaar achtereen onderdeel van het horrorfeest Screams, dat Hellendoorn op 19 en 26 oktober organiseert.

Het is voor de eerste keer dat er kritiek is geuit op de attractie, zegt woordvoerder Rene Peul tegen RTV Oost. "We zijn met name verrast door de scherpe feedback en de hoeveelheid."

Volgens de woordvoerder werd hij ook persoonlijk aangevallen in de berichten en zou hij "branden in de hel als hij het evenement niet zou afgelasten".

Daarop is besloten om de attractie een andere naam te geven, hij krijgt nu de titel Terror Temple. "Als wij in een gelovige omgeving als Hellendoorn blijkbaar zo veel mensen tegen het zere been schoppen, moeten we ook stoer genoeg zijn om daarnaar te luisteren", aldus Peul.