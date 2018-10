Reizen Aantal buitenlandse toeristen in Nederland groeit mogelijk naar 29 miljoen 30 x gedeeld Het toerisme in Nederland zal volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) explosief groeien. Mogelijk groeit het aantal buitenlandse bezoekers van 18 miljoen vorig jaar naar 29 miljoen in het jaar 2030.