Het populaire strand Maya Bay in Thailand blijft voor onbepaalde tijd gesloten. De autoriteiten hebben hiertoe besloten vanwege de grote schade aan de natuur.

Afgelopen zomer ging de toeristentrekpleister, die wereldberoemd werd door de film The Beach met acteur Leonardo DiCaprio, voor vier maanden dicht.

Gedurende de sluiting hebben de Thaise autoriteiten onderzoek gedaan naar de toestand van het strand op het onbewoonde Koh Phi Phi-eiland, een beschermd natuurgebied. De omvang van de milieuschade blijkt groter dan aanvankelijk gedacht.

"We hebben maandelijks een evaluatie gehouden en daaruit blijkt dat het ecosysteem zwaar beschadigd is door het toerisme dat uit vijfduizend bezoekers per dag bestaat", zegt het ministerie van Nationale Parken, Natuur en Plantenbehoud tegen AFP.

Omdat niet bekend is hoeveel tijd nodig is voor het herstel, hebben de autoriteiten besloten om het gebied voor onbepaalde tijd te sluiten.

De populariteit van Maya Bay nam flink toe nadat het in 2000 te zien was in The Beach, een film van Danny Boyle die draait om een groep toeristen die het strand als nieuwe woonplaats omarmt.