Efteling voegt De Zes Zwanen toe aan Sprookjesbos

De nieuwe aanvulling is vanaf het najaar 2019 te zien in het attractiepark in Kaatsheuvel. De Zes Zwanen komt tussen de grot van Sneeuwwitje en het huis van Assepoester in.

Nieuw is dat kinderen een korte vaartocht kunnen maken rondom het nieuwe sprookje.

De Zes Zwanen vertelt over zes koningszonen die door hun jaloerse stiefmoeder worden veranderd in zwanen. Hun kleine zusje moet, om de betovering te verbreken, zes hemden van bosasters voor hen naaien en mag zes jaar niet spreken of lachen.