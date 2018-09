Gemeenteraad Loon op Zand akkoord met uitbreiding Efteling

De gemeenteraad liet wel weten zich zorgen te maken over de verkeersdrukte in de regio die door de uitbreiding dreigt toe te nemen. Het attractiepark hoopt door de uitbreiding te groeien van vijf miljoen bezoekers per jaar naar zeven miljoen bezoekers in 2030.

De Efteling plant een uitbreiding van 3 hectare ten oosten van het park en ten westen een uitbreiding van 5 hectare. De groei is volgens het bedrijf nodig om te kunnen blijven concurreren met de drukst bezochte attractieparken in Europa.

Om de komst van meer bezoekers mogelijk te maken, krijgt het park een extra toegangsweg en meer parkeerplaatsen.

De nieuwe toegangsroute loopt over bestaande wegen vanaf een afslag op de N261 ten zuiden van De Efteling. De toegangsweg is alleen bedoeld voor de drukste dagen, maar in de gemeenteraad bestaat de vrees voor sluipverkeer en opstoppingen in het dorp Loon op Zand en in buurtschap De Moer.

Weerstand tegen uitbreiding De Efteling

Wethouder Gerard Bruijniks beloofde dat de verkeersontwikkeling getest en gecontroleerd zal worden en dat er alternatieven mogelijk zijn als er toch problemen ontstaan. De Efteling zal opdraaien voor eventuele extra kosten.

In de gemeente bestaat veel weerstand tegen de uitbreidingsplannen. De Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel heeft al gedreigd met een rechtszaak.

De Efteling streeft ernaar de eerste nieuwe attractie op het nieuwe terrein in 2020 te openen. Over de details van de attractie wil het park tot dusver nog niks kwijt.

