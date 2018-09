Drukke zomer voor ANWB Alarmcentrale door fors meer meldingen

Het aantal mensen dat pech via de telefoon heeft gemeld is deze zomer niet toegenomen. ANWB-leden konden autopech, in binnen- en buitenland, dit jaar echter ook via de Wegenwacht-app melden.

De verwachte 'zomerdip' bleef daarmee uit dit jaar, meldt de alarmcentrale. Het aantal hulpverleningen in Nederland bleef op hetzelfde niveau als buiten het seizoen.

Vakantiegangers maken bij de ANWB melding van problemen met de auto, camper of caravan, maar ook van persoonlijk leed of letsel. De meeste daarvan kwamen dit jaar uit Turkije, gevolgd door Frankrijk en Spanje. De meeste mensen met hulpvragen in verband met ziekte hadden buikklachten of infecties.

Meeste autopechmeldingen wegens startproblemen

De meeste mensen die autopech hadden, meldden problemen met het starten. Ook werd de alarmcentrale vaak gebeld vanwege het branden van de controlelampjes.

Bovendien kwam de ANWB Alarmcentrale deze zomer vijfduizend keer in actie voor vakantiegangers in het buitenland met een lekke band. Dat is 6 procent meer dan in 2017. De helft van deze mensen had geen reservewiel in de auto liggen.

Het aantal calamiteiten bleef dit jaar beperkt. Er kwamen 67 meldingen van de aardbeving in Lombok en vier meldingen van de bosbranden in Griekenland binnen.

Om de duizenden Nederlanders in binnen- en buitenland te kunnen helpen, werden er deze zomer ruim vierhonderd extra hulpverleners ingezet. Buiten het seizoen zijn dat er zo'n 550.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!