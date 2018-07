Vliegveld Hannover weer open na hitteschade

De eerste vluchten konden vanaf 6.00 uur weer vertrekken, laat de luchthaven van de Noord-Duitse stad weten. De eerste balies om in te checken, openden om 3.00 uur.

Het vliegverkeer was dinsdagavond stilgelegd, omdat een van de banen door de hitte schade had opgelopen. Een andere baan was al buiten bedrijf vanwege werkzaamheden. Daardoor konden er geen toestellen meer opstijgen of landen.

De sluiting trof 41 vertrekkende vluchten en 44 aankomende vluchten. Reizigers werden gevraagd naar huis te gaan. Enkele honderden passagiers waren dinsdagavond nog op het vliegveld. Gestrande reizigers konden de nacht op veldbedden doorbrengen.

"We zijn blij dat we weer opengaan", zei een woordvoerder van Hannover Airport. Passagiers kunnen het best bij hun luchtvaartmaatschappij of de reisorganisator naar de precieze vertrektijden van hun vlucht informeren.