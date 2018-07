Parijs neemt na 118 jaar afscheid van traditionele metrokaartjes

De ouderwetse kaartjes, die vaak per reeksen van tien stuks worden verkocht, moeten in de jaren daarna langzaam uit het straatbeeld verdwijnen.

Het is de bedoeling dat het merendeel van de reizigers in 2021 niet meer gebruikmaakt van de oude kaartjes. Parijs wil in 2024, als de Olympische Spelen in de hoofdstad plaatsvinden, definitief zijn overgeschakeld op de nieuwe digitale kaarten.

De metrokaartjes maken vanaf 1900 standaard deel uit van een toeristisch bezoek aan de stad. De RATP heeft besloten de 'carnets' af te schaffen, omdat er veel nadelen aan kleven. Ze zijn gemakkelijk kwijt te raken, de magneetstrip laat het te vaak afweten en meestal worden de tickets na gebruik op de grond gegooid.

Tiende plaats

De vervoerder verkoopt jaarlijks 550 miljoen losse tickets. De rest van de pakweg 1,5 miljard reizigers die jaarlijks gebruikmaken van de Parijse metro, maakt gebruik van een abonnement.

Parijs staat in de lijst met drukste metrolijnen ter wereld op de tiende plaats. Het is na Moskou het meest gebruikte metronetwerk van Europa.

De meeste andere steden in de top tien bevinden zich in Azië. Op nummer één staat de metro Tokyo, die jaarlijks in totaal 3,3 miljard passagiers vervoert. Halverwege de lijst staat de metro van New York, waar jaarlijks 1,7 miljard reizigers gebruik van maken.