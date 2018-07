Nederlanders volgens toerismebureau vaker in eigen land op vakantie

Volgens toerismebureau NBTC Holland Marketing zoeken dit jaar 4,5 miljoen Nederlanders de vakantie dicht bij huis. Dat is 6 procent meer dan in 2017. Verder worden 4,1 miljoen buitenlandse vakantiegangers verwacht, een stijging van 6 procent.

Duitsers zien Nederland als een gastvrij land waar veel aanbod van sport- en culturele activiteiten is. Belgen bezoeken Nederland vanwege de familievriendelijkheid en omdat ons land ideaal is voor fietsvakanties.

De zomervakantie in het Duitse Noordrijn-Westfalen begint op 16 juli en duurt tot 28 augustus. In België is de zomervakantie op 1 juli begonnen en die duurt tot 31 augustus. In Nederland begint de zomervakantie vrijdag voor een deel van het land. Het zuiden is de eerste regio waar de vakantie begint.

De binnen- en buitenlandse vakantiegangers geven tijdens de zomermaanden juli en augustus naar verwachting bij elkaar meer dan 4 miljard euro uit in Nederland.