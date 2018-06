Groei aantal passagiers Nederlandse luchthavens zet door

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

De groei is met name te danken aan Schiphol en Eindhoven Airport. Voor Schiphol steeg het aantal passagiers met 8,3 procent naar 15,2 miljoen en voor Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, was een groei van 11,6 procent tot ruim 1,2 miljoen reizigers te zien.

Verder meldde het CBS dat de hoeveelheid vracht op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal met 1,3 procent is gestegen tot 442.000 ton. Dat is volledig te danken aan Maastricht Aachen Airport. Op Schiphol daalde het vrachtvolume licht.

Protest

Duizenden mensen protesteerden zaterdag in zes plaatsen tegen de groei van de luchtvaart. De demonstranten hielden spandoeken omhoog met teksten als 'Luchtvaart groeien doet de aarde groeien'.

De demonstratie is bedacht door Greenpeace en het onlangs opgerichte Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart (LBBL). De vereniging pleit onder meer voor het inzetten van treinen voor korte afstanden binnen Europa.

Uit een uitgelekt onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, blijkt dat belasting op vliegen geen effect heeft op het aantal vluchten. Dat schreef De Telegraaf zaterdag.