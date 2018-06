Rechtstreekse treinverbinding van Amsterdam naar Londen pas vanaf eind 2019

Er moet eerst een nieuw verdrag tussen Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië komen. Ook moet met de Britten een bilateraal verdrag worden gesloten, aldus Harbers. Hij gaf nog een ''winstwaarschuwing". De Brexit kan nog leiden tot extra bagagecontrole in Frankrijk.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gaat verder kijken of het mogelijk is om te komen tot een snellere treinverbinding met Berlijn. In eerste instantie zou het dan moeten gaan om één snelle verbinding per dag. Op dit moment stopt de trein naar Berlijn op veel plaatsen in Duitsland om het traject rendabel te maken.

Reizigers die vanuit Nederland naar Londen willen reizen met de trein zijn nu nog aangewezen op Thalys-treinen naar Brussel-Zuid. Daar stappen ze na paspoort- en veiligheidscontroles over op de Eurostar naar de Britse hoofdstad.

De overstap is nodig omdat er nog geen paspoortcontroles plaats kunnen vinden op Nederlandse stations. Op Britse stations zijn die controles wel mogelijk en daardoor is er vanuit Londen wel een rechtstreekse verbinding naar Amsterdam. In april reed de eerste rechtstreekse trein vanuit Londen naar Amsterdam.

Volgens Eurostar reizen jaarlijks vier miljoen mensen tussen Londen en Amsterdam. De goedkoopste tickets voor een enkele reis van Nederland naar Londen moeten 40 euro gaan kosten.

