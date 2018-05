Toeristentrekpleister Maya Bay in Thailand vier maanden gesloten

Het strand wordt dagelijks door duizenden toeristen bezocht en het koraalrif heeft hieronder te lijden, schrijft Reuters.

Ook de toenemende temperaturen hebben negatieve gevolgen voor het koraal. Om hiervan te kunnen herstellen, wordt het strand daarom per 1 juni vier maanden gesloten. Ook boten mogen niet meer aanmeren in de baai.

Maya Bay is gelegen op het onbewoonde Koh Phi Phi-eiland en geldt als een beschermd natuurgebied. De ongeveer vijfduizend toeristen die het eiland dagelijks bezoeken, reizen per speedboot of veerpont naar Maya Bay. Zij bezoeken het gebied vanuit de toeristenplaats Phuket of vanaf het populaire partyeiland Koh Phi Phi Don.

De populariteit van Maya Bay nam flink toe nadat het in 2000 te zien was in The Beach, een film van Danny Boyle die draait om een groep toeristen die het strand als nieuwe woonplaats omarmen.