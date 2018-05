Walibi moet kartattractie tijdelijk sluiten na ongeval

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag in de 'Red Bull Kart Fight Exhibition Track'. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil eerst onderzoek doen voordat de attractie weer opengaat.

De NVWA gaat over de veiligheid van attracties in pretparken. Een woordvoerder geeft aan dat de attractie pas weer opengaat "als duidelijk is dat die veilig is". Walibi had zaterdagmiddag zelf al besloten om de attractie te sluiten.

De kartbaan Red Bull Kart Fight Exhibition Track in het familiepretpark is achttien jaar oud.