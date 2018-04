Schiphol zet extra personeel in tijdens meivakantie

Ook kunnen reizigers dit jaar hun handbagage door een nieuwe CT-scanner halen, die het overbodig maakt dat bijvoorbeeld vloeistoffen en laptops eruit worden gehaald.

De nieuwe scanners staan bij een aantal van de veiligheidspoortjes in de vertrekhallen 2 en 3. Dit jaar moeten alle poortjes daar worden vervangen. In 2019 volgt hal 1.

Vorig jaar trof de luchthaven ook maatregelen in aanloop naar de meivakantie, maar konden enorme wachtrijen niet worden voorkomen. Tientallen mensen misten daardoor hun vlucht. KLM claimde ettelijke miljoenen euro's.

De luchtvaartmaatschappij en andere betrokkenen klagen al langer over de gebrekkige infrastructuur op Schiphol, die door de toenemende drukte uit zijn voegen barst. Schiphol werkt aan verbeteringen, maar de noodzakelijke verbouwingen zijn ook weer een risicofactor tijdens de vakantiedrukte.

Handbagage

In de laatste zomervakantie werden na aanleiding van het debacle tijdens de meivakantie extra medewerkers ingezet en konden voor het eerst mensen met weinig handbagage voorrang krijgen bij de beveiligingspoortjes. Die maatregelen hadden volgens Schiphol succes en worden ook nu weer van stal gehaald.

Verder worden meer monteurs opgetrommeld en wordt er meer gedaan aan 'crowdmanagement'. Daarvoor worden voor het eerst ook zichtbaar medewerkers ingezet, die de drukte in goede banen moeten leiden.

Directeur 'operations' Mirjam Hoekstra verwacht dat de nieuwe en oude maatregelen genoeg zijn om de meivakantie dit jaar goed te laten verlopen. ''Maar we geven geen garanties." Schiphol heeft daarbij overigens niet alles in eigen hand. De marechaussee is verantwoordelijk voor de paspoortcontroles en die is naar verwachting pas volgend jaar volledig op sterkte.

Drukte

Schiphol verwacht tijdens de drie weken van de meivakantie in totaal 5,2 miljoen passagiers, 7 tot 8 procent meer dan vorig jaar. Dat is ongeveer evenveel als Eindhoven Airport er in een jaar over de vloer krijgt.

De populairste bestemmingen zijn Londen, Barcelona en Dublin. De drukste dag wordt waarschijnlijk 4 mei, met ongeveer 226.000 passagiers, maar de teller komt geregeld boven de tweehonderdduizend uit.

