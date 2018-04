Vernieuwde achtbaan Python in Efteling weer opengesteld voor publiek

De achtbaan werd in januari voor drie maanden gesloten, om de populaire attractie na 36 jaar een opknapbeurt te geven. Hiervoor werd de baan, die 350.000 kilo weegt, volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd.

De Efteling liet weten dat de beleving van de rit hetzelfde blijft. De loopings, dubbele kurkentrekker en de helix komen volgens het park ook in het nieuwe ontwerp terug.

Ontevreden

In 1981 werd de Python als eerste achtbaan van de Efteling geopend, met de bedoeling om meer jongeren naar het park te trekken.

Anton Pieck, de ontwerper van het pretpark dat in 1952 opende, zou niet tevreden zijn geweest over de Python omdat er – in tegenstelling tot veel andere attracties in het park – geen verhaal bij hoort en hij niet authentiek afgewerkt was. Het kostte destijds tien miljoen gulden (4,5 miljoen euro) om de baan te openen.

De Python is 29 meter hoog en 750 lang. Met een snelheid van 85 kilometer per uur is het een van de snelste achtbanen in Nederland. In de afgelopen 36 jaar zouden de karretjes al 309.435 kilometer hebben afgelegd. Dit is te vergelijken met acht keer de wereld rondreizen.

De baan is gelegen in Ruigrijk, waar ook populaire attracties te vinden zijn als De Vliegende Hollander en Baron 1898.