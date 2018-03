Superhelden Marvel krijgen eigen plek in drie attractieparken Disney

Eerder kondigde Disney al aan dat de Rock 'n' Roller Coaster, een achtbaan waarin de muziek van Aerosmith centraal staat, in Parijs zal worden omgebouwd tot een attractie die draait om Iron Man.

Dinsdag hintte het bedrijf dat er meer Avengers zullen opduiken in het park. Het Marvel-gedeelte moet in 2020 klaar zijn, tot die tijd zullen fans het vooral moeten doen met een aantal liveshows, die dit jaar van 10 juni tot 30 september worden gegeven onder de naam Marvel Summer of Super Heroes.

Naast Parijs krijgen ook Disneyland in Californië en Hong Kong Disneyland een dergelijk superheldenland. In Hong Kong ging in 2017 al de Iron Man Experience open. De attractie is sindsdien de meest populaire in het park, dat de komende jaren wordt uitgebreid met een achtbaan rond Ant-Man. Of de drie overige parken, in Florida, Tokio en Sjanghai, zullen volgen is vooralsnog niet bekend.

Disney nam Marvel in 2009 over voor een bedrag van 4 miljard dollar.