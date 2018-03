Efteling passeert 'magische grens' van 5 miljoen bezoekers

Ter vergelijking: in 2016 bezochten 4,76 miljoen mensen het pretpark in Kaatsheuvel. Volgens De Efteling is de stijging grotendeels te danken aan de investeringen in de nieuwe familieattractie Symbolica en vakantiepark Efteling Loonsche Land.

Volgens Fons Jurgens, voorzitter Raad van Bestuur heeft De Efteling "sinds 2014 een duidelijke visie richting 2020". Die visie is "het uitgroeien naar een internationale bestemming met 5 miljoen bezoeken per jaar".

Het overgrote deel van de bezoekers kwam – ondanks deze internationale ambities – uit Nederland (80 procent). 15 procent kwam uit België en 5 procent uit overige landen. Deze laatste bezoekers bleven vaker overnachten dan het jaar ervoor (25 procent meer verblijfgasten).

Jurgens: "Dat we de doelstelling van 5 miljoen al in ons jubileumjaar hebben gehaald, betekent zeker niet dat we achterover gaan leunen, want die 5 miljoen gasten moeten ook in 2018 weer door ons worden verleid om een bezoek te brengen aan ons park."