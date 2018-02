ANWB verwacht drukte op wegen richting wintersportgebieden

Reizen Wintersportdrukte: 'Vertrek liever op zondag' 16 x gedeeld De verkeersdiensten verwachten zaterdag een van de drukste dagen van dit skiseizoen. Niet alleen in de zuidelijke regio van ons land is het voorjaarsvakantie, maar ook in de omliggende landen vertrekt men naar de wintersport. NU.nl sprak met experts over wat je kan doen om de extreme verkeersdrukte te ontlopen en welke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden.