Files richting de wintersport: 'Ook voor de terugkeerders is het dit weekend raak'

"Ook voor de terugkeerders is het dit weekend raak", aldus de Verkeers Informatie Dienst (VID).

Volgens Bas van de Beek van de VID worden aankomend weekend meer voertuigen verwacht dan afgelopen weekend. "Zaterdag wordt code rood aangegeven voor het terugkerend verkeer", zegt hij. "Dat is anders dan afgelopen weekend, toen er ook al veel mensen op vakantie gingen, maar nog niet zoveel terugreden."

Toeristen die vanuit Oostenrijk rijden krijgen daarnaast ook te maken met grenscontroles. "Op de belangrijkste grenzen vinden al twee jaar grenscontroles plaats. Zeker op zaterdag- en zondagochtend kunnen daar files ontstaan", aldus van de Beek. Volgens hem moeten weggebruikers rekening houden met zeker een halfuur tot een uur oponthoud.

Ondanks de files op de terugreis, blijven de files op de heenreis volgens Van de Beek nog altijd erger. Opnieuw wordt verwacht dat de Fernpas (B179) in Oostenrijk een van de drukste wegen is voor het verkeer dat richting de wintersportoorden rijdt. "Maar ook in het zuiden van Duitsland en bij München (A8) moet het verkeer rekening houden met flinke files. In Frankrijk wordt het grofweg vanaf Lyon pas druk. Vooral de A43 en N90 richting Val Thorens zijn bekende knelpunten."

Weersomstandigheden

In Nederland hoeven reizigers geen rekening te houden met extra drukte vanwege het vertrekkende vakantieverkeer, zegt Van de Beek. "In Nederland merk je niks van de wintersportdrukte, dat komt pas op twee derde van je reis."

Volgens Diana Woei van Weerplaza zijn de weersomstandigheden onderweg gunstig. "Er wordt weinig neerslag verwacht, dus de wegen zijn droog. Wel is er volop zonneschijn, dus neem je zonnebril zeker mee", adviseert de weervrouw.

Naast een zonnebril zullen wintersporters volgens Woei ook goede kleding nodig hebben. "Het wordt vanaf zondag heel koud", zegt ze. "Op 1.500 meter blijft de thermometer op een graad of -15 hangen. De zon kan daar weinig aan veranderen, dus ook overdag blijft het deze temperatuur." Woei benadrukt dat wintersporters in verband met de kou en harde wind moeten uitkijken voor bevriezingsverschijnselen. "Het waait flink en in combinatie met de strenge vorst kan dat gevaarlijk zijn."

"Ook kunnen de windvlagen rond windkracht 8 ervoor zorgen dat de skiliften ermee stoppen, dus houdt dat in de gaten." De kou wordt volgens Woei veroorzaakt door de zogenaamde transportkou die vanuit de polen naar Europa trekt. "Het is een droge kou, die weinig neerslag aanvoert. Her en der kan wel een vlokje sneeuw vallen, maar het zal weinig voorstellen."

Voorzorgsmaatregelen

Om tijdens de verwachte wintersportdrukte goed voorbereid op weg te gaan, adviseert Markus Van Tol van de ANWB de nodige voorzorgmaatregelen te nemen. Zo adviseert hij om niet alleen op het routenavigatiesysteem te vertrouwen. "Het systeem kan altijd uitvallen of de route niet goed inschatten. Neem daarom ook de 'ouderwetse' kaarten mee. Zo kan je zelf alternatieve routes uitstippelen en is er een overzicht van een groter gebied."

Verder is het volgens hem aan te raden om voor alle inzittenden iets te eten en drinken mee te nemen. Bovendien is het in alle situaties verstandig als medicijnen binnen handbereik zijn, benadrukt hij. "Ook dekens zijn geen overbodige luxe. Soms kan door filerijden de motor niet op temperatuur zijn, waardoor de verwarming in de auto minder warm kan."

In het geval dat de auto verlaten moet worden, adviseert hij om de jassen te allen tijde bij de hand te houden. "Leg ze bij voorkeur bovenop in de kofferbak. Daarnaast is het aan te raden als er veiligheidshesjes voor iedereen zijn. Mocht er wat gebeuren, dan is iedereen goed zichtbaar voor de andere weggebruikers."

Of er in de auto verplicht een gevarendriehoek, EHBO-koffer of een milieuvignet aanwezig moet zijn, verschilt per land. "Blijf liever aan de veilige kant en maak uit voorzorg een pakket met alles er in. Denk daarbij aan een veger, ijskrabber, slotontdooier, gevarendriehoek, EHBO-kist en een brandblusser."

Sneeuwval

Verwacht wordt dat de verkeershinder door sneeuwval aankomend weekend mee zal vallen. Wel is het volgens de ANWB verstandig om de nodige voorbereidingen tegen sneeuw en ijs te treffen. "Antivries is vaak als eerste uitverkocht langs de snelweg, dus neem dit wat extra uit Nederland mee", zegt Van Tol.

"Onder koude weersomstandigheden kan rijp op de ruit sneller bevriezen, waardoor je veel antivries nodig hebt. In Duitsland en Oostenrijk zijn winterbanden, antivries en goede ruitenwissers bovendien verplicht. In Frankrijk geldt deze verplichting niet, maar zijn winterbanden wel aan te raden."

Ondanks winterbanden kan een pak sneeuw op de secundaire wegen toch voor problemen zorgen. "Zorg daarom voor sneeuwkettingen", aldus de ANWB. "Laat je voor de vakantie goed voorlichten over hoe je deze kettingen gebruikt. Ook kan het helpen om thuis nog even te oefenen met het omdoen van de sneeuwkettingen. Als hij niet goed vastzit, kan je de wielkast beschadigen en ben je nog verder van huis."