Efteling voert reserveringssysteem voor Python definitief in

De Efteling experimenteerde een paar maanden met het systeem om wachtrijen te beperken. Bezoekers van de Python moesten tijdens de proef vooraf een tijd kiezen en reserveren. De wachttijd werd op deze manier beperkt tot maximaal een kwartier.

Een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel laat weten dat de bezoekers het systeem waarderen en eenvoudig vinden in het gebruik. De Efteling wil weten of het reserveringssysteem ook werkt bij een familieattractie zoals Symbolica, die nog meer mensen trekt en nog langere wachtrijen heeft. Bij deze attractie wordt het systeem in maart drie weekenden getest.

Over een invoering in het hele park denkt De Efteling nog niet na. "Zover kijken we nog niet vooruit'', aldus de woordvoerder.