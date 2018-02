Wintersportdrukte: 'Vertrek liever op zondag'

"In Nederland zelf valt de drukte aankomend weekend wel mee", zegt Frank Boer van de Verkeers Informatie Dienst (VID). Officieel begint de voorjaarsvakantie voor de zuidelijke regio van ons land aankomend weekend. "Maar dit zijn slechts adviezen, veel scholen in het zuiden zijn in verband met carnaval afgelopen week al dicht gegaan. Pas volgend weekend wanneer het midden en noorden van het land vakantie krijgen, kan het in Nederland wat drukker worden."

De echte wintersportdrukte verwacht Boer vooral in zuidelijke richting. Verkeer richting Oostenrijk moet er volgens hem mee rekening houden dat de wegen rondom München vol kunnen raken. "De A8 rondom deze stad staat eigenlijk altijd vast. Houd hier rekening met een vertraging van minstens een halfuur", aldus Boer. Ook de Oostenrijkse Fernpas (B179) staat bekend om de lange files, omdat al het verkeer over enkele rijbanen moet."

Voor de toeristen die richting de Franse Alpen vertrekken, is een zwarte zaterdag voorzien. Vooral Op de A43 en N90 richting Val Thorens kan de wintersportdrukte een piek van drie tot vier uur vertraging bereiken volgens Boer. "De Fransen gebruiken kleurcodes om de verwachte wintersportdrukte aan te geven. Aankomende zaterdag duiden ze aan met zwart, vandaar dat het een zwarte zaterdag genoemd wordt." Volgens Markus van Tol van de ANWB is de drukte op deze dag te verklaren doordat accommodaties vaak van zaterdag tot zaterdag verhuurd worden.

Smalle wegen

"Vooral het laatste stuk van de reis richting de bergen is op zaterdag een bottleneck", legt Boer uit. De brede snelwegen trechteren allemaal toe naar de smalle wegen tussen de bergketens door. Omdat het in onze omliggende landen ook vakantie is, moeten heel veel mensen tegelijk deze smalle wegen op. "De wegen zijn hier simpel weg niet op gemaakt. Omdat de Fransen zelf zaterdagochtend rond 04.00 uur richting de Franse Alpen vertrekken staat er naar verwachting al rond 08.00 uur 's ochtends file op de smalle bergwegen", aldus Boer.

"Daarom heeft het geen zin om heel vroeg vanuit Nederland te vertrekken", zegt Van Tol. "Wanneer je vroeg vertrekt, heb je altijd een moment waarop je ergens anders in Europa allemaal samenkomt en op verkeersdrukte stuit", zegt hij. Om het fileleed te omzeilen, adviseren beiden om als het even kan de zaterdag helemaal te mijden en op zondag te vertrekken.

Ook kan het volgens de ANWB schelen om niet op één dag maar in twee dagen te reizen. "Nederlanders zijn in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitsers niet gewend om dagelijks lange afstanden te rijden", aldus Van Tol. "Voor vakanties rijden we soms 500 of 600 kilometer, dus kies er liever voor om de reis in tweeën te hakken. Zo pak je nachtrust en maak je van de reis alvast een vakantie. Bovendien hoeft een hotel of een pension niet duur te zijn."

Voorzorgsmaatregelen

Om tijdens de verwachte wintersportdrukte goed voorbereid op weg te gaan, adviseert Van Tol de nodige voorzorgmaatregelen te nemen. Zo adviseert hij om niet alleen op het routenavigatiesysteem te vertrouwen. "Het systeem kan altijd uitvallen of de route niet goed inschatten. Neem daarom ook de 'ouderwetse' kaarten mee. Zo kan je zelf alternatieve routes uitstippelen en is er een overzicht van een groter gebied."

Verder is het volgens hem aan te raden om voor alle inzittenden iets te eten en drinken mee te nemen. Bovendien is het in alle situaties verstandig als medicijnen binnen handbereik zijn. Ook dekens zijn geen overbodige luxe aldus Van Tol. "Soms kan door filerijden de motor niet op temperatuur zijn, waardoor de verwarming in de auto minder warm kan."

In het geval dat de auto verlaten moet worden adviseert hij om de jassen ten alle tijden bij de hand te houden. "Leg ze bij voorkeur bovenop in de kofferbak. Daarnaast is het aan te raden als er veiligheidshesjes voor iedereen zijn. Mocht er wat gebeuren, dan is iedereen goed zichtbaar voor de andere weggebruikers."

Of er in de auto verplicht een gevarendriehoek, EHBO-koffer of een milieuvignetten aanwezig moeten zijn, verschilt per land. "Blijf liever aan de veilige kant en maak uit voorzorg een pakket met alles er in. Denk daarbij aan een veger, ijskrabber, slotontdooier, gevarendriehoek, EHBO-kist en een brandblusser."

Sneeuwval

Verwacht wordt dat het qua verkeershinder door sneeuwval aankomend weekend wel mee zal vallen. Wel is het volgens de ANWB verstandig om de nodige voorbereidingen tegen sneeuw en ijs te treffen. "Antivries is vaak als eerste uitverkocht langs de snelweg, dus neem dit bijvoorbeeld wat extra uit Nederland mee", zegt Van Tol.

"Onder koude weersomstandigheden kan rijp op de ruit sneller bevriezen, waardoor je veel antivries nodig hebt. In Duitsland en Oostenrijk zijn winterbanden, antivries en goede ruitenwissers bovendien verplicht. In Frankrijk geldt deze verplichting niet, maar zijn winterbanden wel aan te raden."

Ondanks winterbanden kan een pak sneeuw op de secundaire wegen toch voor problemen zorgen. "Zorg daarom voor sneeuwkettingen", aldus de ANWB. "Laat je voor de vakantie goed voorlichten over hoe je deze kettingen gebruikt. Ook kan het helpen om thuis nog even te oefenen met het omdoen van de sneeuwkettingen. Als hij niet goed vast zit kan je de wielkast beschadigen en dan ben je nog verder van huis."