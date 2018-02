Achtbaan in Disneyland Parijs wordt omgebouwd tot Marvel-attractie

Dat is maandag tijdens de D23 Expo Japan onthuld door Bob Chapek, voorzitter van Walt Disney Parks and Resorts.

De achtbaan in Walt Disney Studios Park, het tweede park binnen het resort dat in 2002 opende, zorgt hiermee voor een permanente aanwezigheid van Marvel in het Franse pretpark. Het is nog niet bekend of de nieuwe versie van de Rock 'n' Roller Coaster ook een achtbaan zal zijn, of dat er een andersoortige attractie wordt gebouwd.

Ook werd bekendgemaakt dat Disney's Hotel New York een Marvel-thema krijgt, aan de hand van exclusieve illustraties en een nieuw ontwerp.

Liveproductie

Deze zomers kunnen Disneyland Parijs-bezoekers al de Marvel Superhelden Zomer bekijken, waarbij personages als Captain America en Black Widow te zien zijn in een liveproductie met special effects.

Striptekenaar Stan Lee bedacht stripboekenuitgever en filmstudio Marvel en heeft in totaal bijna zeshonderd superheldenpersonages verzonnen. Een klein deel daarvan stond de laatste twee decennia centraal in de vele superheldenfilms die zijn verschenen, waaronder Iron Man, Ant-Man en The Avengers.