Hogesnelheidstrein Eurostar van Londen naar Amsterdam rijdt vanaf april

Naar Londen toe zijn reizigers op het eerste stuk van het traject voorlopig nog aangewezen op Thalys-treinen naar Brussel-Zuid. Daar stappen ze na paspoort- en veiligheidscontroles over op de Eurostar naar de Britse hoofdstad.

Het is de bedoeling dat die controles later in Nederland gaan plaatsvinden, zodat ook vanuit Amsterdam en Rotterdam rechtstreekse Eurostar-treinen naar Londen kunnen gaan rijden.

Dat is echter pas mogelijk nadat een nieuw verdrag hierover tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk van kracht is geworden. Eurostar rekent erop dat de afspraken eind 2019 ingaan. In Amsterdam en Rotterdam worden speciale terminals gebouwd voor de treinen.

Reistijd

De treinen bereiken een snelheid van driehonderd kilometer per uur en rijden in 3 uur en 1 minuut van Londen naar Rotterdam. Wie door wil naar Amsterdam, doet er veertig minuten langer over. Door de overstap en controles in Brussel duurt de heenreis beduidend langer: op zijn snelst 4 uur en 40 minuten.

Eurostar opent ook een nieuwe treindienst over de hsl tussen Amsterdam en Brussel. Dagelijks vertrekken twee treinen vanuit de Nederlandse hoofdstad naar de Belgische en andersom.

Verbinding

Volgens het vervoersbedrijf reizen jaarlijks 4 miljoen mensen tussen Londen en Amsterdam. Eurostar ziet dan ook forse groeimogelijkheden. Er zijn al plannen voor een derde dagelijkse trein naar Londen. De goedkoopste tickets voor een enkele reis van Nederland naar Londen gaan 40 euro kosten.

Sinds 1994 rijden treinen van Eurostar door de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland. Het bedrijf noemt de uitbreiding naar Nederland ''een historische mijlpaal''. Volgens eerdere plannen had de rechtstreekse verbinding al ruim een jaar een feit moeten zijn, maar dat bleek niet haalbaar.

De Franse nationale spoorwegmaatschappij SNCF heeft het grootste aandeel in Eurostar: 55 procent. De Belgische NMBS bezit 5 procent. De Britse regering verkocht de overige 40 procent in 2015 aan twee investeringsbedrijven.