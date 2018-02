Nederlander biedt toeristen nacht in sloppenwijk Mumbai aan

De 32-jarige David Bijl werkt voor een NGO in Mumbai. Hij heeft de 'sloppennacht' verzonnen met een Indiase collega om meer aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden waaronder de armste mensen in India leven.

Zo slapen toeristen niet alleen in een krot en krijgen zij hetzelfde eten als de inwoners van de sloppenwijken, ook moet het enige beschikbare toilet worden gedeeld met meer dan vijftig andere mensen. Het huis waarin de toeristen slapen is wel voorzien van een nieuw matras en airconditioning.

De kosten bedragen 2.000 roepie per persoon, zo’n 20 euro. De opbrengsten gaan naar de arme families.

Wederzijds begrip

"Veel bezoekers nemen een paar foto’s van de paar mooie plekjes in de stad en plaatsen die op hun Facebookpagina", zegt Bijl tegen The Guardian. "Het doorbrengen van een nacht in een sloppenwijk heeft een positief effect op beide partijen. De inwoners voelen zich gehoord en de westerse toeristen krijgen het héle plaatje te zien van de stad en trekken zich hopelijk de situatie van de arme mensen aan."

In Mumbai leeft ongeveer twee derde van de bevolking in sloppenwijken. Dit komt neer op pakweg 20 miljoen mensen. Er worden ook al tours door de sloppenwijken gehouden.

Onzinnig idee

De initiatieven zijn overigens niet onomstreden. "Dit is volstrekt onzinnig", stelde een woordvoerder van een organisatie die zich inzet voor de sloppenwijkbewoners.

"Deze mensen zijn geen dieren in een dierentuin of geen objecten in een museum. Het is een gemeenschap van echte mensen, die onder moeilijke omstandigheden proberen hun waardigheid te behouden."