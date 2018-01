Nederlanders gaan vaak onvoorbereid op reis naar buitenland

Onder de mensen die zich wel goed hadden voorbereid was terreurdreiging doorslaggevend bij het kiezen van een veilige vakantiebestemming, blijkt uit onderzoek van bureau NBTC-NIPO in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Een goede voorbereiding is het halve werk", aldus minister Halbe Zijlstra. "Zeker bij de wat exotischer bestemmingen kost het even tijd. Maar het is belangrijk dat iedereen die naar het buitenland vertrekt voor vakantie of zakenreis, gezond en wel thuiskomt." De minister opent dinsdag de Vakantiebeurs in de Utrechtse Jaarbeurs en grijpt die gelegenheid aan om mensen te wijzen op het belang van voorbereiding.

Voor 6 procent van de buitenlandse vakanties (1,1 miljoen vakanties) hebben Nederlanders advies van het ministerie ingewonnen. Dat gold vooral voor bestemmingen die in het nieuws waren vanwege onrust of terreurdreiging, zoals Turkije of de Verenigde Staten. De BZ Reisadvies App is door ruim 200.000 mensen gedownload. Het 24/7 BZ Contactcenter stond vorig jaar 700.000 keer reizigers te woord.

16,8 miljard euro

Uit het ContinuVakantieOnderzoek 2017 van NBTC-NIPO blijkt dat Nederlanders in 2017 vaker op vakantie zijn gegaan en vaker reizen naar het buitenland hebben geboekt. Met een totaalbedrag van 16,8 miljard euro in 2017, hebben Nederlanders aan vakanties ongeveer 1 miljard euro meer uitgegeven dan in 2016.

Het totale aantal vakanties is met 3 procent gestegen, vakanties naar het buitenland stegen met 7 procent. Ruim 13 miljoen Nederlanders (zo'n 82 procent van de bevolking) zijn in 2017 een of meerdere keren op vakantie geweest.

Duitsland

De populairste vakantielanden zijn nog altijd Duitsland, Frankrijk en Spanje. Griekenland was door de vluchtelingencrisis in voorgaande jaren minder in trek, maar werd in 2017 weer volop bezocht (40 procent meer dan in 2016). Vakanties naar Turkije zijn daarentegen flink gedaald (min 40 procent), als gevolg van de terreurdreiging en de politieke onrust in het land.

Het aantal vakanties in eigen land is afgelopen jaar met 17,6 miljoen gelijk gebleven. Wel was de Veluwe als bestemming voor het eerst populairder dan de Noordzeebadplaatsen.