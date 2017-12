Disneyland in Tokio gaat flink uitbreiden

Tokio Disneyland en de uitbreiding DisneySea ontvingen vorig jaar meer dan 30 miljoen bezoekers, waarmee het het drukst bezochte pretpark in de Aziatisch-Pacifische regio is. De wachtrijen voor de attracties in het park zijn daardoor altijd lang.

Naar verwachting zal de uitbreiding van het park geopend worden in het jaar 2023. Het is nog niet bekend welke attracties er worden toegevoegd, maar wel zou er sprake zijn van een attractie die in het teken staat van de tekenfilmhit Frozen.

In totaal zal er door eigenaar The Oriental Land Company ongeveer 2,7 miljard dollar in de uitbreiding worden gestoken (ruim 2,2 miljard euro).