Toerisme Nederland groeit harder dan in andere EU-landen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag in een rapport dat werd opgesteld met de World Tourism Organization (UNWTO).

Uit het onderzoek komt naar voren dat het wereldwijde toerisme sinds 2008 groeit met gemiddeld 4,8 procent per jaar.

In 2016 nam het aantal toeristen wereldwijd toe met 3,9 procent tot ruim 1,2 miljard. Vooral Azië en Oceanië en Afrika profiteren van de groei. Europa vertoont een meer wisselend beeld.

In 2016 groeide het aantal buitenlandse toeristen in heel Europa met gemiddeld 2,4 procent. Voor de 28 lidstaten van de EU was dat percentage gemiddeld 4,6 procent.

Vooral Noord-Europa (6,1 procent) en Centraal- en Oost-Europa (3,7 procent) zagen meer toeristen komen. In de regio West-Europa groeide het toerisme vorig jaar niet.

Nederland

Nederland vormde echter een positieve uitschieter in West-Europa met een groei van 5,5 procent in 2016. “Ook in 2014 en 2015 groeide het toerisme in Nederland harder dan in andere EU-lidstaten en de wereld”, aldus de instanties.

Dat heeft Nederland vooral te danken aan de buurlanden met gasten uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Van alle buitenlandse gasten die Nederland in 2016 bezochten, kwam 76 procent uit Europa. Niet-Europeanen kwamen vooral uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (9,2 procent).

2017

Ook dit jaar zet de groei van het toerisme zowel in Nederland als wereldwijd door, weet het CBS. In de eerste acht maanden van 2017, groeide het internationale toerisme met 6,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

"Daarbij herstelden de bestemmingen die recent werden getroffen door terroristische aanslagen. Zo groeide het toerisme in Frankrijk met 7,5 procent, terwijl in 2016 nog sprake was van een daling.”

Met 12,4 miljoen buitenlandse gasten (+13,1 procent) in de eerste acht maanden van 2017 overtreft Nederland opnieuw de andere EU-lidstaten in groei.

Er kwamen dit jaar ruim 25 procent meer bezoekers uit Azië naar Nederland dan in 2016. Ook groeide het aantal Duitse toeristen in 2017 tot bijna 3,8 miljoen gasten (+15,7 procent).

Banenmotor

Toerisme is wereldwijd het derde exportproduct, na brandstof en chemische producten, becijferden UNWTO en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

De instanties schatten de wereldwijde inkomsten uit toerisme op 1.102 miljard euro. Toerisme maakte in 2016 zo’n 7 procent van de totale exportwaarde in de wereld uit.

In Nederland steeg het aandeel dat toerisme heeft in de economie in de afgelopen jaren. In 2016 verschafte de sector 542.000 personen werk.

Het aandeel van de toerismesector in de totale werkgelegenheid van Nederland (in voltijdbanen) steeg in 2016 met 0,1 procentpunt naar 5,5 procent.