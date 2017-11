Limburgers en Drenten reizen het vaakst met auto

Het openbaar vervoer wordt in onder meer Zeeland, Noord-Brabant en de oostelijke provincies minder vaak gebruikt.

Dat blijkt uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, uitgevoerd door het CBS. In dit onderzoek werden de dagelijkse verplaatsingen van de Nederlandse bevolking in de periode 2014 tot 2016 gemeten naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip van de verplaatsingen, gebruikte vervoermiddelen en reismotieven.

Elektrische fiets

Ook is het aantal ritten per elektrische fiets bekeken. In Drenthe, Overijssel en Gelderland is dit vervoermiddel relatief populair. In Limburg en Flevoland wordt er naar verhouding minder vaak gebruik gemaakt van de elektrische fiets. In totaal wordt in 2 procent van alle reizen de elektrische fiets gebruikt in Nederland. De niet-elektrische fiets wordt bij 24 procent van de ritten gebruikt.

De auto blijft het meest gebruikte vervoersmiddel: bijna 43 procent van alle ritten werd met het voertuig gemaakt. 23 procent bestond uit reizen die werden afgelegd per voet. Dit is overigens het meest gebruikte ‘vervoersmiddel’ bij afgelegde afstanden van korter dan vijf kilometer (35 procent). Bij langere afstanden wordt de auto het vaakst gebruikt, bij 79 procent van alle ritten.