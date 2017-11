Cruiseschepen verbannen uit kanalen Venetië

Dat heeft een comité van de Italiaanse overheid besloten voor schepen die meer dan 100.000 ton wegen. Schepen van van dit gewicht en zwaarder moeten binnen vier jaar een andere route gaan volgen en in de industriële haven van Marghera aanleggen. Deze haven ligt ver buiten het centrum van de stad.

Volgens burgemeester Brugnaro komt de beslissing tegemoet aan de vragen van inwoners, de toeristensector en erfgoedorganisaties die eerder alarm sloegen over de schade aan de lagunes en kanalen van de stad. "We willen aan Unesco en de rest van de wereld duidelijk maken dat we een oplossing gevonden hebben", zegt hij.

Inwoners van de stad en werelderfgoedorganisatie Unesco maakten zich al langer zorgen over de grote schepen die dwars door de kwetsbare stad vaarden. De schepen verstoren het waterpeil in de stad en brengen met de trillingen in de kanalen de historische gebouwen in gevaar.

2013

In 2013 werd al besloten dat de grote schepen niet meer tot bij het centrum van de stad mochten komen. De toegang van kleinere schepen werd gelimiteerd tot vijf per dag. Dat besluit werd eind 2015 alsnog teruggedraaid. Volgens Graziano Delrio, minister van transport en infrastructuur, moet er nog veel gebeuren om de nieuwe route voor de schepen te realiseren.