Fietsenstalling bij treinstation biedt reizigers te weinig plek

Dit blijkt uit onderzoek onder 2.500 mensen van de Fietsersbond.

"De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in stallingen bijvoorbeeld in Rotterdam en Utrecht. De meeste fietsers zijn tevreden met de nieuwe stallingen, maar tegelijkertijd zien we ook dat het aanbod nog steeds tekortschiet", zegt Wim Bot van de Fietsersbond.

Driekwart van de ondervraagden vindt de kwaliteit van de stallingen goed of redelijk. Station Alkmaar, Arnhem, Haarlem, Hengelo en Houten krijgen allemaal een score van honderd procent. Het slechtst worden station Amsterdam Sloterdijk, Rotterdam Alexander en Rijssen beoordeeld.

45 procent van alle treinreizigers gaat op dit moment met de fiets naar het station. Wanneer de voorzieningen verbeteren, zou het aandeel volgens de bond flink kunnen groeien. Reizigers die gebruik maken van de bus, tram en metro kiezen in slechts zestien procent van de gevallen om met de fiets naar de halte te gaan.

Voor 82 procent omdat de halte op loopafstand is, maar toch geeft bijna een kwart aan dat onvoldoende en slechte fietsparkeervoorzieningen de reden zijn om niet met de fiets te gaan.

Beschadiging

"De vernieuwde stationsstallingen krijgen een positieve beoordeling door de gebruikers. Maar bij veel stations moet nog veel gebeuren. Er zijn veel mensen die niet met de fiets komen omdat ze bang zijn dat de fiets wordt gestolen of beschadigd raakt", aldus Bot. "Er moeten meer en ruimere rekken komen, waarin treinreizigers snel, gemakkelijk en veilig hun fiets kunnen parkeren. Investeren heeft de allerhoogste prioriteit."

De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond heeft 35.000 leden.

Het nieuwe kabinet heeft eenmalig 100 miljoen euro uitgetrokken voor fietsmaatregelen. Het vorig kabinet heeft samen met provincies ook 80 miljoen uitgetrokken voor nieuwe fietsenstallingen. De stallingen op de grootste knelpunten moeten voor 2020 een stuk meer fietsen kunnen herbergen.

Parkeercapaciteit

De NS erkent dat er een tekort is. "We werken hier met verschillende partijen hard aan. Eerder dit jaar hebben ProRail en NS samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG, IPO, Fietsersbond, FMN, ANWB en Rover een bestuursakkoord gesloten", aldus een woordvoerder.

Daarin is afgesproken dat er bij de stations met het meest urgente tekort aan fietsparkeerplekken zo snel mogelijk extra parkeercapaciteit wordt gerealiseerd. Bij de stations in Groningen, Delft, Den Haag Centraal, Amsterdam, Ede-Wageningen, Eindhoven, Gouda, Tilburg, Zaandam en Zwolle komen in totaal meer dan 60.000 nieuwe stallingsplekken.

In Utrecht wordt de stalling, die nu al 6000 plekken heeft, de komende maanden uitgebreid met nog eens 1500 plaatsen.