'Mensen zijn het liefst alleen en willen contact met lokale bevolking op verre reis'

"In Midden-Amerika zijn reizen naar Belize, Colombia (foto) en Guatemala in opkomst. In Azië worden Zuid-Korea, Cambodja, India en Sri Lanka vaker bezocht", zegt traveltrendwatcher Tessa aan de Stegge.

Ook in Japan komen meer reizigers. "Het is een verre bestemming, het is exotisch, maar wel toegankelijk. Alles is er goed geregeld: het openbaar vervoer rijdt veel en op tijd, het is er hygiënisch. Dat maakt het aantrekkelijk voor een grote doelgroep."

Naast Europa is het meest bezochte continent Azië, met 944.000 reizen, blijkt uit cijfers van het CBS. Noord-Amerika volgt met 489.000 vakanties, 140.000 meer dan het aantal trips naar Midden- en Zuid-Amerika. Het minst populaire werelddeel is Afrika met 303.000 vakanties.

All-in

Aan de Stegge zegt dat de Afrikaanse landen als Gambia, Rwanda en Oeganda in opkomst zijn, omdat steeds meer mensen ontdekken dat hier een "prachtige natuur" te zien is. "Veel Nederlanders die op zoek zijn naar zon en ook niet te veel geld willen of kunnen besteden, komen erachter dat Gambia ook een mooie vakantiebestemming is. Voor een all-in-vakantie zijn landen als Griekenland, Turkije en Spanje niet meer de enige keus. De prijs-kwaliteitverhouding is in Gambia nagenoeg hetzelfde en steeds meer grotere organisaties bieden reizen aan naar dit land."

René Kok, een van de organisatoren van het Verre Reizen Event, ziet dat er meer vakantievierders gaan naar Afrika, Colombia en Sri Lanka. "Er worden veel rondreizen gemaakt. De markt trekt aan en er zijn veel meer aanbieders, vooral in Afrika. Er is een brede doelgroep voor, ook gezinnen met kinderen maken rondreizen."

Films en series

De Verenigde Staten blijven een populaire bestemming. Uit cijfers van NBTC-NIPO Research blijkt dat er in de periode 2015-2016 417.000 reizen naar het land zijn gemaakt. "Er gaat vooral meer toerisme naar de hippere plekken, zoals de stad Portland in de staat Oregon", zegt Aan de Stegge. "Die plek is populairder geworden doordat er meerdere films en tv-programma's zijn opgenomen (waaronder Twilight en Wie is de Mol, red.)."

"Ook de westkust wordt vaak gekozen als bestemming. Steden als Los Angeles en San Francisco zijn populair, ook vanwege de gezonde levensstijl die de mensen hier hebben, dat trekt aan. Bezoeken aan deze steden worden vaak gecombineerd met een roadtrip, waarbij dan ook bijvoorbeeld Las Vegas wordt bezocht."

“Dankzij de populariteit van Narcos zijn mensen toch nieuwsgierig naar Colombia geworden” René Kok, organisator van het Verre Reizen Event

In de jaren 2015 en 2016 bezochten in totaal 131.000 mensen de Antillen, ook deze plek wordt steeds populairder. "Het is een veilige bestemming", zegt Kees van der Most van NBTC-NIPO Research. Volgens Van de Most zorgen terroristische aanslagen of andere bedreigingen van de veiligheid er niet voor dat mensen minder reizen. Wel heeft het grote invloed op de keuze van bestemming. "Egypte heeft het hierdoor moeilijk gehad (in 2011 vond de Egyptische revolutie plaats waarbij er tientallen doden en gewonden vielen, red.), maar het toerisme trekt wel weer wat aan."

Kok vult aan dat sommige mensen juist dit soort plekken bezoeken omdat ze het spannend vinden. "Dankzij de populariteit van de Netflix-serie Narcos (die draait om de drugsbaas Pablo Escobar, red.) zijn mensen toch nieuwsgierig naar Colombia geworden."

De top vijf van best bezochte verre landen wordt verder aangevuld met Indonesië. 83.000 Nederlanders gingen in de jaren 2015 en 2016 naar het Aziatische land. "Het is er prachtig en veel maatschappijen vliegen er rechtstreeks naartoe. Vooral Bali is erg populair en een concurrent voor de Antillen", zegt Van der Most.

Influencers

De toenemende populariteit van veel vakantiebestemmingen wordt volgens Van de Stegge bepaald door het aanbod van reizen door grote reisorganisaties naar dit land omdat de reguliere vakantieganger zich hierdoor laat leiden. Ook sociale media spelen hierbij een rol.

"Maar niet alleen influencers en grote bloggers hebben invloed, eigenlijk iedereen die zijn reiservaringen deelt op sociale media heeft dat", zegt de trendwatcher. "Storytelling, wat bijvoorbeeld gebeurt door foto's van een mooie reis te delen, kan ervoor zorgen dat mensen in de verleiding komen om dat land ook te bezoeken."

Volgens de trendwatcher willen reizigers hun reis "zo lokaal mogelijk" beleven. "Ze willen het liefst rondgeleid worden door een local die het gebied goed kent voor de meest authentieke ervaring. Bovendien dragen de toeristen zo gelijk bij aan de economische situatie daar." Dat beaamt Kok. "Veiligheid speelt een grote rol op vakantie. Zeker in het geval van een verre reis vinden mensen het daarom belangrijk dat ze ter plekke contact kunnen hebben met een specialist bij wie ze 24 uur per dag terechtkunnen."

“Wie alleen reist kan doen waar hij zelf zin in heeft” Trendwatcher Tessa aan de Stegge

Daarnaast ziet ze ook dat millennials (reizigers tot pakweg 37 jaar) hun verre reis vaker combineren met vrijwilligerswerk. "Zodat ze ter plekke iets bijdragen. Ze werken bijvoorbeeld ergens in de keuken of moestuin in ruil voor het verblijf of bij een project gericht op de bescherming van natuur of lokale gemeenschappen."

Steeds meer mensen ondernemen hun verre reis alleen, vooral vrouwen zouden dit doen, zegt Aan de Stegge. "Wie alleen reist kan doen waar hij zelf zin in heeft en veel mensen zien het als een overwinning op zichzelf. Vroeger betaalde je daarnaast tien euro per minuut om contact te hebben met het thuisfront, dat gaat nu natuurlijk veel makkelijker. Bovendien bestaan er heel veel apps om ter plekke met anderen in contact te komen."