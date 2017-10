Noodnummer ministerie van Buitenlandse Zaken vaak gebeld voor reisadvies

Ook zegt een woordvoerder van het ministerie tegen De Telegraaf dat de reisadviezen die Buitenlandse Zaken uitbrengt op de website en via de app 250.000 keer per maand worden geraadpleegd.

Mensen bellen het noodnummer voor praktische vragen over hun vakantie, maar ook wanneer ze hulp nodig hebben na een beroving in het buitenland of wanneer ze geen contact krijgen met anderen vanuit het buitenland.

Na de aanslag in Barcelona was er volgens de woordvoerder een piek te zien in het aantal telefoontjes naar het contactcenter van Buitenlandse Zaken. En ook nu het in Barcelona onrustig is door het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië, komen er nog veel vragen of het wel veilig is om erheen te gaan.

Verantwoordelijkheid

Buitenlandse Zaken maakt in de krant wel een kanttekening. "Wij geven advies over veiligheid en bieden als het moet hulp, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om op reis te gaan. Dat is een afweging die de Nederlander zelf moet maken."