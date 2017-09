Deelnemers fietsweek noemen een op de vijf fietsroutes onveilig

Het gaat daarbij om situaties zoals opgebroken wegen, slechte wegverlichting en fietsonvriendelijke straatstenen, zei een woordvoerder van het initiatief donderdag.

Tijdens de week, van 18 tot en met 24 september, fietsten ruim 15.000 deelnemers in ruim 98.000 ritten gezamenlijk 535.392 kilometer. Hun ervaringen legden ze vast in een app.

De meeste kilometers (103.068) werden afgelegd in de provincie Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant (87.938) en Noord-Holland (83.975). Landelijk lag de gemiddelde snelheid op 17 kilometer per uur, maar in de steden konden fietsers minder snel doortrappen. In Amsterdam en Rotterdam bedroeg de gemiddelde snelheid 13,8 kilometer per uur.