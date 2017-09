'Reservering van vliegtuigstoel voor reiziger bijna verplichting'

Dat blijkt volgens ticketwebsite Tix.nl uit een vergelijkend onderzoek onder vijftien vliegmaatschappijen. "Als vooraf geen specifieke plek of plekken worden vastgelegd bestaat de kans dat een reisgezelschap of gezin willekeurig over het vliegtuig wordt verdeeld. Je wordt dan haast gedwongen om bij te betalen voor een reservering", aldus Esther Gorlee, woordvoerder van de vergelijkingswebsite in De Telegraaf.

"Wel doet de ene maatschappij meer zijn best om de reizigers bij elkaar te plaatsen dan de ander", zegt ze in een reactie tegen NU.nl. Volgens Gorlee voeren steeds meer low-cost maatschappijen de betaalde reservering in. "Bij Ryanair worden ouders met kinderen tot twaalf jaar verplicht om stoelen bij elkaar te reserveren. Dit wordt gedaan zodat het gezin altijd bij elkaar zit en in geval van nood de ouders bij de kinderen zijn."

Achterin

Ook zou uit het onderzoek blijken dat de stoelen vooraan in het vliegtuig bij reservering duurder zijn dan de plaatsen achterin. "Daarnaast zien we dat vliegtuigmaatschappijen vaker extra geld vragen voor een zitplaats aan het raam of gangpad", aldus de woordvoerder.

De Duitse vliegtuigmaatschappijen Lufthansa, Airberlin en Eurowings zouden gemiddeld bij reservering het duurste zijn in vergelijking tot KLM die bij reservering stukken goedkoper is. De maatschappijen Transavia, TUIfly en Corendon Dutch Airlines, waar veel Nederlanders mee op vakantie gaan, zitten volgens het onderzoek in het midden. Dat geldt ook voor Ryanair, Easyjet en Vueling.

Extra's

Vergelijkingswebsites Vliegtickets.nl en WTC.nl zien dat reizigers van lowcost-vliegmaatschappijen altijd meer betalen voor extra's. "Het is logisch dat als de prijs van een basisticket laag is, maar een klant wel privileges wil, daarvoor moet betalen", zegt een woordvoerder.

"Het is vaak de keus van reiziger om bij boeking wel of niet voor een stoel te betalen. Als consumenten dit niet willen doen, dan bestaat inderdaad de kans dat een gezin verspreid zit. Wel benadrukt de woordvoerder dat het per vliegtuigmaatschappij en wensen van de reiziger verschilt wat er voor een ticket en extra's moet worden afgerekend."