Ruim driehonderd Nederlanders eerder weg van Cuba door orkaan

Orkaan Irma heeft afgelopen weekeinde grote schade aangericht op Cuba. Volgens TUI zijn hotels waar vakantiegangers verblijven ongeschonden gebleven. "Maar de situatie is niet best. Er is nog lang niet altijd elektriciteit en eten en drinken beginnen op te raken'', vertelt een woordvoerster van de reisorganisatie. Volgens haar was lange tijd onduidelijk hoe de situatie was. "We wilden dat met eigen mensen vaststellen.''

De mensen die eerder naar huis worden gebracht, verbleven vooral op het toeristische schiereiland Varadero aan de noordkust van het eiland. Op de luchthaven zal het hectisch zijn, zegt de woordvoerster. Ook de Engelse en Duitse tak van TUI hebben extra vliegtuigen gestuurd om vakantiegangers terug te halen.

Geduld

Reizigers die na het overtrekken van Irma gestrand zijn in de Amerikaanse staat Florida, moeten nog even geduld hebben. De vlucht vanaf Orlando die TUI voor maandag gepland had, werd noodgedwongen geschrapt. De luchthavens van Orlando en Miami gaan woensdag weer open voor passagiersvluchten met vakantiegangers. Donderdag vliegt een TUI-toestel naar Florida om de reizigers die eigenlijk maandag zouden vertrekken op te halen.

Vanaf vrijdag vliegt TUI weer volgens het normale tijdschema naar Florida. Voor mensen die hun vakantie eerder willen afbreken zegt TUI "een aantal plaatsen'' beschikbaar te hebben op de vluchten van donderdag en vrijdag.