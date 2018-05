'Homovriendelijke taxi's' van en naar Schiphol tijdens Gay Pride

Alle chauffeurs worden vooraf gescreend voor deze speciale service. "Als een chauffeur niet voor open staat voor het vervoeren van homoseksuelen, dan werken wij niet met ze samen", aldus Gerben Abbink, medeoprichter van Tinker.

Het is volgens Abbink 'heel stom' dat er mannen en vrouwen zijn die vanwege hun seksuele gerichtheid een taxirit wordt geweigerd. Abbink: "Het zou normaal moeten zijn dat alle taxi's homovriendelijk zijn, maar helaas is dat niet het geval. Wij horen opvallend vaak verhalen van homo's die zich onveilig voelen in taxi's".

Met de zogehete TinkerPrideTaxi wil het bedrijf het stigma dat onder taxichauffeurs heerst doorbreken. Volgens Tinker speelt discriminatie op basis van seksuele oriëntatie nog steeds een rol in de Nederlandse taxiwereld.

Bewustzijn

"Wij grijpen dit maatschappelijke probleem aan, in de hoop dat het in de toekomst niet meer nodig zal zijn", aldus Abbink. "Verder proberen we met het rondrijden van deze opvallende een bewustzijn te creëren onder zowel homoseksuele klanten als taxichauffeurs".

Gasten kunnen van te voren een 'homovriendelijke' taxi reserveren. Speciaal voor deze geledenheid worden klanten verwelkomd door dragqueens. Ook ontvangen zij een homo-erotisch boekje als welkomscadeau.