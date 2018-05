Corfu: laat het Griekse bloed door je aderen stromen

Het Griekse eiland Corfu – vroeger in handen van de Venetianen – is het noordelijkste eiland in de Ionische Zee en ligt tussen Italië, het Griekse vasteland en Albanië in. Deze plek is ideaal, aangezien de temperatuur door de warme bries óók in de wintermaanden aangenaam blijft (5 tot 15 °C).

Het is een eiland van de zon, een eiland met een rijke geschiedenis en cultuur. Waar Corfu in de zomermaanden voornamelijk zonaanbidders aantrekt, komen er in het voorjaar liefhebbers van natuur. Bloemen en planten staan dan in volle bloei en worden omringd door de zeldzame Cypressen en eeuwenoude olijfbomen. Herfst brengt iets cultureels met zich mee, dan worden lokale wijnen geproduceerd temidden van de oude Venetiaanse dorpjes en Griekse tavernes.

Meeslepende muziek

Corfu ademt muziek en muziek ademt Corfu. Afkomstig uit mythen en de tijd van de Venetiaanse regeerders begon muziek een belangrijk deel van de samenleving op Corfu uit te maken. Opera werd zo (dankzij de Venetianen) al vroeg ten horen gebracht op het eiland.

Tegenwoordig zijn er negentien muzikale gezelschappen die voornamelijk traditionele muziek maken. Op festivals als het Internationale Festival van Corfu, ‘Ionische Concerten’ kun je je laten meeslepen en de Syrtos dansen, de bijbehorende dans.

Gelijknamige hoofdstad Corfu

De hoofdstad van het eiland Corfu – met ruim 30.000 inwoners - heeft dezelfde naam gekregen. Deze stad werd al acht eeuwen voor Christus opgericht en heeft daarom een groot aanbod aan historische hoogstandjes. De Venetiaanse invloed zie je hier nog altijd terug. Maak een wandeling door de stad en begin in het centrum: The Esplanade of Spianada. Je komt onder andere langs de oude Venetiaanse forten en het Paleis van Saint Michael en Georges.

Leukste dorpjes

Naast de hoofdstad Corfu kom je op het eiland veel romantische en karakteristieke dorpjes tegen:



* Benitses is een klein, authentiek vissersdorpje, ongeveer 13 km van de stad Corfu verwijdert. Hoewel er maar 800 mensen wonen, wordt het dorp volop bezocht door toeristen op zoek naar een pittoresk stukje Griekenland.

* Pelekas ligt op 270 m hoogte. Je hebt er een schitterend uitzicht over de omgeven stranden en natuurgebieden. En unieke accommodaties zoals het Levant Hotel.

* Palaiokastritsa wordt omringd door kliffen en kleurrijke stranden. Ook de typische tavernes staan op de heuvels van Palaiokastritsa.

Mooiste plekjes en activiteiten

Naast de romantiek van de dorpjes op Corfu kun je er ook nog deelnemen aan activiteiten of zelf een dagtrip plannen. De leukste to do’s:



* Het Archeologisch Museum van Corfu is de must-see als je het echte Corfu wilt leren kennen. Er worden namelijk alleen vondsten van dit eiland getoond. Een ander leuk museum is het Museum van Solomos, de poëet. Alle hoogtepunten van zijn leven kun je er herbeleven.

* Op zoek naar verlaten stranden óf liever naar een strand met alles bij de hand? Agios Gordis is één van de meest populaire zandstranden van Corfu waar allerlei faciliteiten zijn. Agios Georgios heeft daarentegen geen dorp, maar is ‘verlaten’. Dat verklaart misschien waarom dit vaak het mooiste strand van het eiland genoemd wordt. Waar stranden in het zuidoosten perfect zijn voor families met jonge kinderen (vanwege ondiep water), zijn stranden in het noordoosten vooral in trek bij mensen met een goedgevulde portemonnee. Vanwege het kristalheldere water - waarop de jachten dobberen - en de kleurrijke stranden een populair oord.

* In elke stad en in elk toeristisch dorpje in Corfu kun je je een dagje in het zweet werken. Zo kun je paardrijden bij onder andere de Corfu Horse Riding Club (Ranch Rodeo Corfu). Er wordt een speciale route afgelegd die je langs valleien, stranden en olijfgaarden brengt. Ook watersport is in trek onder de toeristen. Je kunt leren duiken in Agios Gordis of ga windsurfen in één van de verlaten (bovenstaande) stranden.

Meer weten over Corfu? Ga naar Vakantie.nl/Corfu.