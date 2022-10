Een nieuwe bioscoop in de stad, een belangrijke weg die afgesloten is of meer informatie over een moordzaak in de buurt. Op NU.nl lees je ook lokaal nieuws uit jouw gemeente. Je kan jouw woonplaats nu eenvoudig op de voorpagina 'pinnen'.

Je krijgt lokaal nieuws automatisch op je voorpagina als je je locatie deelt, maar je kan een stad ook op jouw voorpagina ‘pinnen’ zodat het nieuws er altijd staat. Dat werkt zo.

Klik hieronder op het artikel uit de plaats die jij op je voorpagina wil pinnen.

Klik in het artikel op de knop ‘Toevoegen’ en je bent klaar!

Het nieuws uit jouw woonplaats staat nu altijd op de voorpagina.

We bieden lokaal nieuws aan in 27 regio’s. Van Almelo tot Amsterdam en van Zoetermeer tot Zwolle. We willen in de toekomst verder uitbreiden.

Almelo

Alphen aan den Rijn

Amersfoort

Amsterdam

Apeldoorn

Arnhem

Breda

Delft

Den Bosch

Den Haag

Deventer

Dordrecht

Ede

Eindhoven

Enschede

Groningen

Haarlem

Hengelo

Leiden

Nijmegen

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Westland

Zeeland

Zoetermeer

Zwolle