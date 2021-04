Een oplettende automobilist in het Limburgse Voerendaal heeft een aanrijding van een vrachtwagen voorkomen door zelf in de cabine te klimmen en het stuur over te nemen. De vrachtauto reed bijna in op een woning nadat de chauffeur onwel was geworden.

Terwijl de politie, brandweer en ambulance al onderweg waren naar de langzaam rijdende vrachtwagen, greep een omstander meteen in. Hij had vanuit zijn auto gezien dat de vrachtwagenchauffeur onwel was geworden, waarna het voertuig begon te rijden.

De automobilist "sprong uit zijn auto", aldus de Limburgse politie. Vervolgens klom hij in de cabine van de vrachtwagen, die langzaam richting de woning reed. In de voortuin van het huis bracht de omstander de vrachtwagen tot stilstand.

De politie laat weten dat de vrachtwagenchauffeur per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De vrachtauto kan nog rijden en is ook weggehaald. Er zat geen gevaarlijke lading in.