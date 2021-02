Liefde gaat door de maag. Reden genoeg dus om jouw geliefde deze Valentijnsdag te verwennen. Twee patissiers delen hun chocoladerecepten die je thuis ook makkelijk kunt maken.

"Welke vrouw heeft nooit haar verdedigingswerken voelen instorten bij het zien van een doos bonbons?", schreef Isabel Allende in haar boek Afrodite (1998), waarin zij verhalen over lustopwekkende hapjes vertelt. Volgens de Chileense auteur was het dus niet zo gek dat Spaanse vrouwen stiekem chocolade in vloeibare vorm dronken, nadat het spul vanuit Mexico bij het Spaanse hof was geïntroduceerd. "Het is net zo verslavend en opwindend als koffie - het bevat de alkaloïde theobromine - maar krijgt daarnaast nog symbolische waarde toegekend in de rituelen van romantische vleierij."

Dat gold toen. En nu nog, vindt Charl Odijk van Dudok Patisserie in Barendrecht. "Chocolade is een perfect cadeautje voor de vrouw", vindt hij. Zijn ultieme recept voor je valentijn is een browniehart. Doris de Rouw, van Patisserie de Rouw in Vught, deelt hieronder haar valentijnsdagontbijtje. "Het is dé dag bij uitstek dat je je geliefde extra in de watten legt."

Een versierd browniehart van Dudok Patisserie. Een versierd browniehart van Dudok Patisserie. Foto: Dudok Patisserie

Recept browniehart

Dit heb je nodig:

150 gram bruine basterdsuiker

1 ei

60 gram gesmolten boter

50 gram pure chocolade

60 gram patentbloem

1 snufje zout

75 gram pecannoten

Opties voor garnituur:

Ferrero Rocher

KitKat

Oreo-koekjes

Chocoladereep

Verder nodig:

Steelpan

Kom

Spatel

Bakblik van ongeveer 10 bij 20 cm

Satéprikker

Zo maak je het:

Smelt de pure chocolade au bain-marie in een kom en meng daar met behulp van een spatel de basterdsuiker, het ei en de gesmolten boter doorheen. Als het mengsel mooi glad geroerd is, roer je er de overige ingrediënten doorheen. Giet het beslag in een met boter ingevet bakblik en bak het in een oven op ongeveer 160 graden af. Steek na ongeveer 30 minuten een satéprikker in de brownie, als deze er schoon uit komt is de brownie klaar. Let op: niet iedere oven is hetzelfde, dus kan het best zo zijn dat de brownie nog een paar minuten extra moet bakken. Laat de brownie nog even afkoelen voordat je er een hart uitsnijdt. Smelt de overige chocolade en plak daarmee jouw favoriete chocoladeattributen op de brownie. Als je jouw (aanstaande) geliefde echt wil verrassen, kun je er een strik omheen knopen en een mooie valentijnskaart aan vast maken.

Recept valentijnsdagontbijt

Dit heb je nodig:

2 sneetjes witbrood

1 reep pure chocolade (75 gram)

100 gram verse aardbeien of frambozen

Poedersuiker

Zo maak je het: