Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: pompoenstamppot met harissa, spinazie en merguez.

Bereidingstijd: 25 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: pompoen

Aantal personen: 4

Pompoen is een typische herfstgroente waar je alle kanten mee op kunt. Je maakt er onder andere deze vrolijke, oranje stamppot mee. De stamppot wordt op smaak gebracht met harissa, een Noord-Afrikaanse rode saus van pepers, paprika, komijn, koriander en knoflook. Heerlijk in combinatie met spinazie en kruidige merguez.

(Foto: Andrea Tegel)

Vijf ingrediënten voor pompoenstamppot met spinazie en worst

700 gram pompoen, geschild en in blokjes

500 gram kruimige aardappelen, geschild en in blokjes

3 eetlepels milde harissa

400 gram spinazie

4 merguezringen of 8 kleine merguez

Vegetarisch alternatief: vervang de merguez door vegetarische worst, of laat het weg en verkruimel feta of zachte geitenkaas over het gerecht.

Kook de blokjes aardappel en pompoen in één pan goed gaar in ongeveer twaalf tot vijftien minuten. Giet af en vang een beetje van het kookvocht op. Stamp de aardappel en pompoen fijn met een pureestamper. Voeg de harissa toe en eventueel wat kookvocht, zodat je een smeuïg geheel krijgt. Breng extra op smaak met zout en peper als dat nodig is. Bak de merguez in een grote koekenpan totdat ze gaar zijn en voeg tegen het einde van de baktijd de spinazie toe aan de pan om te laten slinken. Verdeel de pompoenstamppot en spinazie over vier borden. Leg op elk bord een merguez. Serveer eventueel met wat extra harissa.

Eet smakelijk!