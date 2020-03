Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk gerecht bereidt. Deze week: romige knolselderij-appelsoep met gerookte zalm.

Bereidingstijd: 25 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproducten: knolselderij en appels

Aantal personen: 4

Door zijn bonkige, ietwat intimiderende uiterlijk is de knolselderij niet de populairste groente. Zonde, want knolselderij is erg gezond. Je kunt er van alles mee: roosteren in de oven, stoven, koken en zelfs rauw in een salade smaakt knolselderij goed. Dit keer maken we er een romige soep mee. Appels geven de soep een zoete en frisse smaak. Knolselderij-appelsoep smaakt goed met knapperig stokbrood.

Vijf ingrediënten voor knolselderij-appelsoep

2 knolselderij

3 appels

1,5 à 2 liter groentebouillon

150 ml slagroom

100 gram gerookte zalm

Vegetarisch alternatief: vervang de gerookte zalm door wat pittige geitenkaas.

Zo maak je knolselderij-appelsoep

Schil de knolselderij en snij in blokjes. Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snij ze in kwarten. Doe de knolselderij en de appel in een grote pan en schenk er zoveel bouillon bij dat alles net onder staat. Breng aan de kook en laat alles 20 minuten op laag vuur met de deksel op de pan koken. Haal de pan van het vuur en controleer of de knolselderij goed zacht is. Pureer dan de soep met een staafmixer. Voeg de slagroom eraan toe en meng alles nog eens goed totdat je een romige soep hebt. Als de soep iets te dik is, kun je nog wat extra bouillon toevoegen. Proef en breng eventueel verder op smaak met peper en zout. Verdeel de soep over 4 diepe borden. Leg in het midden van ieder bord een plakje zalm. Garneer de soep eventueel met wat extra druppeltjes slagroom en/of olijfolie.

Eet smakelijk!