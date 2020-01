Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: maaltijdsalade met pompoen, geitenkaas en amarettikoekjes.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: pompoen, veldsla

Aantal personen: 4

Zowel veldsla als pompoen is in januari goed te verkrijgen. In dit recept komen ze samen in een voedzame maaltijdsalade met quinoa, die je eventueel ook kunt vervangen door rijst, spelt of boekweit. Een verrassend ingrediënt in de salade zijn de amarettikoekjes. In Italië is pompoen en amaretti een klassieke combinatie, die je vaak terugziet in ravioli.

De vijf ingrediënten die je nodig hebt

150 gram veldsla 300 gram quinoa 750 gram pompoen 150 gram zachte geitenkaas 8 amarettikoekjes

Vijf ingrediënten voor een maaltijdsalade met pompoen, geitenkaas en amarettikoekjes. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je het gerecht klaar

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Schil de pompoen, verwijder de zaden en snijd in blokjes. Verdeel de pompoen over de bakplaat, sprenkel er wat olijfolie over en hussel om. Bestrooi de pompoenblokjes met zout en peper en bak ze in het midden van de oven in ongeveer 20 à 30 minuten gaar. Kook intussen de quinoa gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat uitlekken en afkoelen in een vergiet. Verdeel de veldsla over de borden en schep de afgekoelde quinoa erover. Besprenkel met olijfolie en eventueel een beetje wijnazijn. Verdeel de pompoenblokjes en geitenkaas over de salades en verkruimel de amarettikoekjes erboven.

Eet smakelijk!