Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: galette met spruiten, peer en spek.

Bereidingstijd: 35 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: spruiten

Aantal personen: 4

Het is nog volop spruitenseizoen in Nederland. In dit gerecht worden de spruitjes eerst gewokt en vervolgens gekarameliseerd met wat honing. Dan gaan ze de oven in met zoute spekjes en zoete peer. Een verrassend recept dat niet moeilijk is om te maken.

Vijf ingrediënten die je nodig hebt

1 rol vers bladerdeeg 100 gram spekjes 400 gram spruiten 2 eetlepels honing 2 harde peren (Doyenné du Comice), geschild en in stukken

Vijf ingrediënten voor galette met spruiten, peer en spek. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je het gerecht klaar

Verwarm de oven voor op 220 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Snijd van alle spruiten een dun plakje van de onderkant weg en verwijder lelijke of beschadigde blaadjes. Was de spruiten, dep ze droog en halveer ze. Bak de spekjes in een droge koekenpan totdat het vet vrijkomt. Voeg dan de gehalveerde spruiten toe en wok alles zo'n 5 minuten totdat de spruitjes wat zachter zijn geworden. Voeg de stukken peer toe en wok deze nog 2 minuten mee. Voeg de honing toe en schep alles nog een minuut om. Zet het vuur uit en laat even afkoelen. Rol het bladerdeeg uit op de bakplaat en verdeel hier het spruitenmengsel over. Laat rondom een rand van 5 centimeter vrij. Vouw de randen naar binnen en maal wat peper over de galette. Bak de galette in het midden van de oven in 20 tot 25 minuten goudbruin en gaar.

Eet smakelijk!