Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: pizza met zuurkool en rookworst.

Bereidingstijd: 15 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: zuurkool

Aantal personen: 4

Zuurkool wordt gemaakt van witte kool. En hoewel witte kool jaarrond verkrijgbaar is, vinden veel mensen zuurkool echte winterkost. Zuurkoolstamppot is dan ook een populair recept in deze wintermaanden. Toch kun je zuurkool op verrassend veel andere manieren klaarmaken. Probeer eens deze zuurkoolpizza met rookworst en kaas.

Ingrediënten voor 4 personen:

2 pizzabodems naar keuze 180 gram rookworst, in plakjes 100 gram pittige cheddar, geraspt 200 gram wijnzuurkool 2 grote eetlepels crème fraîche

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor volgens de aanwijzingen op de verpakking van de pizzabodems. Meng een flinke snuf peper en weinig zout door de crème fraîche en besmeer hier de pizzabodems mee. Beleg de pizzabodems met de zuurkool, plakjes rookworst en de geraspte kaas. Bak de pizza in 10 tot 15 minuten gaar in het midden van de oven.

Eet smakelijk!